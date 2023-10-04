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“Закрити небо від симоньян”: реакція росіян на пропозицію про ядерний удар по Сибіру

реакція росіян
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Російська пропагандистка маргарита симоньян запропонувала здійснити термоядерний вибух над Сибіром. Росіян розлютила неадекватна фантазія прокремлівської журналістки. Про це повідомляє Телеграф, передає НСН.

“Закрити небо від симоньян”: реакція росіян на пропозицію про ядерний удар по Сибіру

У мережі публікують відео із цим фрагментом. За словами пропагандистки, це нібито буде “найгуманніша опція”: ядерної зими не буде і ніхто не помре від онкології.

“Ми повернемося в якийсь десь 93 рік — з дротовими телефонами. Чудово ж жили. Я навіть зрадію. Як мінімум, мені не доведеться пояснювати своїм дітям, чому у всіх є гаджети, а у них немає”, — заявила пропагандистка.

У кремлі прокоментували її висловлювання. Прес-секретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков заявив, що рф не виходила з режиму відмови від ядерних випробувань.

“Тому я не думаю, що можливі такі дискусії”, — сказав він, закликавши не забувати, що пропагандистка не працює в російських органах влади й нібито “не відображає офіційну позицію Москви”.

Однак у зв’язку з цим висловлюванням на симоньян поскаржилися до Слідчого комітету та МВС. Про це заявив помічник депутата Мосміськдуми Микола Корольов. Він відправив звернення до СК та МВС з вимогою проаналізувати висловлювання пропагандистки та притягнути її до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Прості росіяни теж не в захваті від “гуманної опції” симоньян. Вони закликають “упакувати цю божевільну бабу в дурку”, нагадують їй, що у разі здійснення її пропозиції ніхто не зможе дивитися її пропагандистський канал, і пропонують “пити пігулки”.

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Є й серйозний аналіз: російський письменник і блогер Анатолій Несміян наголосив, що пропонований пропагандисткою сюжет завдасть важких наслідків виключно російській території, російському населенню та російській інфраструктурі, але ніяк не позначиться на комусь ще. По суті, пропонується здійснити терористичний акт щодо нашої країни, зазначив він.

“Учорашня пропозиція маргарити симоньян влаштувати маленький енергетичний голокост за допомогою повітряного ядерного вибуху “десь у Сибіру” чудово ілюструє весь набір інтелектуальних і моральних якостей як російської знаті, так і холуїв, що її обслуговують”, — додав він.

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