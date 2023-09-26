Кремль доручив дізнатися у росіян ставлення до можливого відходу путіна з поста президента РФ. Опитування було вперше проведене Всеросійським центром вивчення громадської думки. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

Вперше росіян запитали про ставлення до можливого відходу путіна: що задумав Кремль

Як повідомляє політолог Аббас Галлямов, в новому дослідженні два питання:

Відхід Путіна з поста президента поліпшить, погіршить або не змінить ситуацію в країні?

Чи міг би хтось замінити Путіна на посаді президента? Якщо так, то хто саме?

Галлямов підкреслив, що раніше Всеукраїнський центр вивчення громадської думки не мав права ставити такі питання. На його думку, центр має три причини для проведення цього опитування.

“Кремль роздумує, чи не розіграти йому спектакль із заявою Путіна, що він не піде на вибори, і подальшим всенародним плачем з цього приводу, супроводжуваним закликами не йти. Це щось на зразок того трюку, який робили, наприклад, свого часу Іван Грозний, який виїхав в Олександрівську слободу, і Борис Годунов, який пішов у Новодівичий монастир”, – вважає він.

Другий варіант полягає в тому, що “Путін реально подумує, чи не запустити йому операцію “Наступник”. Також, на думку Галлямова, не виключено, що російський диктатор намагається з’ясувати, кого народ вважає гідним кандидатом у президенти, щоб усунути конкурента.

“Путін подумує, чи не відірвати йому голову тому, хто підбирається до нього за популярністю”, – припустив він.

Примітно, що останнє опитування ВЦВГД показало, що станом на 17 вересня 2023 року Путіну довіряють понад 77% росіян, протилежної думки – лише 17,8% респондентів.

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