«Церква пса Патрона» – росіяни пробило дно новим фейком про Україну

Проросійськими пабліками шириться інформація про те, що в Україні нібито з’явилася «церква пса Патрона».

Вже не вперше українські меми та жарти висвітлюються російською пропагандою як реальні.

Так, нещодавно у росії з’явився сюжет про «церкву пса Патрона», яка нібито існує в Україні, передає НСН.

«Новину» активно розносять по соцмережах Z-патріоти та російські боти.

Чи дійсно в Україні з’явилась «Церква пса Патрона»?

Росіяни використали гумористичний ролик українського TikTok-блогера про «Святого пса Патрона» та подали його своїм глядачам як чисту правду.

«Вы не ослышались! В Украине культ раскручиваемого символа помощи ВСУ пса Патрона, которого когда-то приветствовал и госсекретарь США Блинкен. И вот этот культ дошел до края! Сначала снимали мультики, а теперь создали церковь пса Патрона. Про него поют псалмы», заявила пропагандистка у відео.

Сюжет супроводжувався гнітючою музикою. А «співання псалмів», за словами росіян, то ще один TikTok-ролик, у якому український хор заради розваги переспівав знамениту пісню про пса Патрона під мелодію «Щедрик» Миколи Леонтовича.

Черговий російський фейк пробиває дно. Відео

Видання «Ґвара Медіа» звернулося до ймовірного виконавця жартівливого образу через його особистий профіль Instagram. Журналісти запитали, чи дійсно автор відео bratik _d зареєстрував церкву «Святого пса Патрона». Вони згодом отримали відповідь, що такої церкви не існує.

«Шкода, але я не знаю як таку церкву можна зареєструвати», відповів користувач з ніком bratik _d.

У соцмережах українці регочуть над новим фейком кремлівських пропагандистів:

Церква пса Патрона не канон. Культ кота Сирського – ось наше майбутнє!

«Хто тримає цей амвон? Пес Патрон! Пес Патрон!»

Я повірила! А як вступити? Дуже треба!

А от росіяни в коментарях до допису, здається, повірили в створення подібної церкви.

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