США приватно просять Україну показати свою готовність до переговорів з рф – WP

США приватно просять Україну показати свою відкритість до переговорів з рф. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела, передає NNS.

Адміністрація президента США Джо Байдена приватно заохочує лідерів України дати сигнал про відкритість до переговорів з росією, а також не відмовлятися публічно брати участь у мирних переговорах, якщо президент рф володимир путін не буде усунений від влади.

За даними джерел WP, ці прохання з боку американських чиновників не спрямовані на те, щоб підштовхнути Україну за стіл переговорів. За їхніми словами, це скоріше продумана спроба забезпечити підтримку уряду в Києві з боку інших націй, які стикаються з тим, що електорати бояться тривалої війни.

На думку джерел видання, таке демонстрування готовності до переговорів дозволить забезпечити Україні моральну перевагу в очах міжнародних партнерів.

Офіційні особи США поділяють оцінку своїх українських колег, що путін поки що несерйозно ставиться до переговорів. Водночас вони визнають, що заборона президента Володимира Зеленського на переговори з лідером рф викликала занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де найбільш відчутний вплив війни росії проти України.

Як зазначає видання, ці дискусії між Вашингтоном і Києвом демонструють, наскільки складною стала позиція адміністрації Байдена щодо України. Так, американські посадовці публічно обіцяють підтримувати Київ величезними сумами допомоги «стільки, скільки буде потрібно». Водночас у деяких партнерів США «втома від України реально існує», сказав чиновник у коментарі.

Нагадаємо, що 4 листопада в Україну з неоголошеним візитом прибув радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван.