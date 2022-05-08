США не мають наочних доказів того, що росія планує ядерні удари – ЦРУ

Наразі немає наочних доказів, що росія планує ядерні удари по території України, заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернз.

Про це він розповів на конференції, організованій виданням Financial Timesі, з посиланням на УНН передає NNS.

«Він (путін – ред.) перебуває в такому світогляді, що він не може допустити варіант своєї поразки. Я гадаю, що його переконали в тому, що подвоєння зусиль все ж таки може дати результат», зазначив Бернз.

Під подвоєнням зусиль він мав на увазі другу фазу вторгнення військ росії в Україну. Бернс зазначив, що путін, імовірно, робить ставки саме на неї, причому друга фаза може бути «навіть ризикованішою» за першу.

Деталі

Він додав, що в американської розвідки немає наочних доказів того, що війська рф готуються до застосування ядерної зброї в Україні. Ці дії, за словами Бернза, можна відстежити розвідувальними засобами, зокрема через супутникові знімки.

Директор ЦРУ наголосив, що керівництво Китаю уважно стежить за перебігом подій в Україні. Вони були здивовані потужним опором українських сил та згуртованістю Заходу щодо економічних санкцій проти рф, тому зараз аналізують прорахунки щодо своїх прогнозів.

Бернз вважає, що невдачі російських військ в Україні не вплинуть на рішення Китаю щодо майбутнього вторгнення КНР на Тайвань, але примусить комуністичне керівництво ще раз зважити свої сили і прорахувати всі свої дії.

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