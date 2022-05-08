Супутник зафіксував, що армія рф стягує зенітно-ракетні сили на північ анексованого Криму – до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області.

На супутникових знімках Planet Labs, які є у розпорядженні журналістів «Схем», помітно збільшення російської військової техніки, серед якої – зенітні й ракетні комплекси, передає NNS.

Окупанти розмістили техніку в селі Філатівка на двох ділянках населеного пункту. У травні на одній із цих ділянок кількість військової техніки збільшилася, свідчить супутниковий знімок за 6 травня.

За словами військового експерта, крім казарм, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів, близько 200 бойових броньованих машин різного типу та вантажних і командних автомобілів. Окремо з’явилася великогабаритна техніка, що, за словами експерта, може бути зенітними й ракетними пересувними комплексами.

«За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню “Смерч”, протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер”», цитують експерта «Схеми».

Таку техніку росія може використати для обстрілу позицій українських військових, зазначає видання.

Якщо порівнювати з супутниковим знімком цієї місцевості за 27 квітня – техніки було значно менше.

Як додають «Схеми», на другій частині Філатівки, де також є військова техніка, кількість її майже не змінилася. Станом на кінець квітня і початок травня на цій території залишаються переважно військові вантажівки та різні види бойових броньованих машин.

З 2018 року в селі Філатівка розташовані казарми російських прикордонників.

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