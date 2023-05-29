Лукашенко пропонує охочим вступити у союзну державу з Росією. У Казахстані відповіли

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пропонує країнам, які хочуть мати ядерну зброю, вступати у союзну державу з Росією та Білоруссю.

Про це Лукашенко сказав після зауваження президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, передає НСН з посиланням на Громадське.

Під час виступу на політичному форумі Токаєв зауважив, що «Союзна держава» має фактично єдиний політичний, військовий, економічний, валютний та культурний простір.

«Я перепрошую, навіть ядерна зброя — одна на двох зараз. Але є й інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном та Вірменією. І на цю реальність нам треба зважати», сказав Токаєв.

Лукашенко в коментарі журналістам заявив, що країни, які стурбовані ядерною зброєю, можуть приєднатися до «Союзної держави», та назвав це «унікальним шансом» об’єднатися.

«Якщо хтось переживає — не думаю, що Касим-Жомарт Токаєв переживає щодо цього, але якщо раптом, — так ніхто не проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі самі тісні стосунки, як у нас із РФ. Це дуже просто. До союзу Білорусі з Росією треба вступати, і все — ядерна зброя буде на всіх», сказав Лукашенко.

У відповідь Токаєв заявив, що немає потреби вступати до «Союзної держави», оскільки діє таке об’єднання, як Євразійський економічний союз.

«Лукашенко запропонував Казахстану вступити до “Союзної держави”. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об’єднання, насамперед Євразійський економічний союз», цитує його слова російське агенствоТАСС.

Нагадуємо, минулого тижня між Росією і Білоруссю було підписано угоду про раніше анонсоване розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Сам Лукашенко повідомив, що ядерні боєприпаси нібито вже почали завозити в Білорусь.

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