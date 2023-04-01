Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Міллі розповів, чи зможе Україна здобути перемогу у війні цього року.

За його словами, Україна навряд чи зможе вигнати всі війська Росії зі своєї території цього року. Це завдання не є недосяжним, проте дуже складне.

Про це генерал Марк Міллі заявив в ексклюзивному інтерв’ю Defense One, передає НСН з посиланням на Обозреватель.

Міллі зазначив, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про таку мету, і це важливе військове завдання.

“Я не думаю, що це буде зроблено найближчим часом цього року”, наголосив Міллі.

Генерал вказав на той факт, що на території України наразі перебуває кілька сотень тисяч російських окупантів.

“Я не кажу, що це неможливо зробити. Я просто кажу, що це дуже складне завдання. Але це їхня мета (українців. – ред.). Вони, безумовно, мають на це право, це їхня країна. І вони тут на моральній висоті”, додав Міллі.

У тому самому інтерв’ю генерал Міллі повідомив, що США не надаватимуть Україні далекобійні балістичні ракети ATACMS. Він пояснив, що це є політичним рішенням. Однак американська влада розглядає інші варіанти військової допомоги Києву, які надали б нашим військовим більше можливостей на полі бою.

За його словами, США мають “відносно небагато” ATACMS, і військові повинні підтримувати власні рівні критичної зброї у своїх запасах.

“Діапазон дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть досягти цього діапазону, сказав Міллі. – Є БПЛА, наприклад, які можуть це зробити. Британці мають пару систем. Тож це деякі речі, які ми розглядаємо”.

Ще новини України і світу: Орбан заговорив про миротворців в Україні від ЄС – у Кремлі відреагували