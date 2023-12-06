США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн

Сполучені Штати в середу оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні державного секретаря США Ентоні Блінкена, передає НСН.

За словами Блінкена, новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети й протитанкові ракети.

Також він охоплює “боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, обладнання для захисту важливої національної інфраструктури, а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, тренування і транспортування”.

“Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні”, застеріг держсекретар.

У Держдепі додали, що допомога Україні відповідає інтересам нацбезпеки США і глобальної стабільності, та закликали Конгрес діяти «негайно».

Раніше сьогодні, 6 грудня, президент США Джо Байден виступив із заявою, у якій закликав конгресменів підтримати додаткове фінансування для України та інших союзників США до різдвяних свят.

20 жовтня Білий дім запросив у Конгресу майже 106 млрд доларів для України, Ізраїлю та інших пріоритетних сфер. Понад $61 млрд звідти передбачалися для потреб України.

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