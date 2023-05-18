У Росії заарештували розробників ракет “Кинджал” – що відомо (фото)

У Росії заарештували трьох розробників ракет “Кинджал”. Їх звинувачують у державній зраді. У Кремлі цю резонансну справу поки не коментують.

Як передає НСН, про це в середу, 17 травня, повідомило видання The Moscow Times з посиланням на відкритий лист співробітників ІТПМ.

Троє вчених новосибірського Інституту теоретичної і прикладної механіки (ІТПМ), які займалися створенням гіперзвукових ракет “Кинджал”, були заарештовані з певним проміжком часу. Їх усіх звинувачують у державній зраді. Російським розробникам ракет, які вбивають українців, загрожує довічне позбавлення волі.

У вівторок, 16 травня, співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист, у якому повідомили про арешт за підозрою в держзраді Валерія Звегінцева – доктора технічних наук і головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей.

Від 7 квітня Звегінцев перебуває під домашнім арештом. Його безпосередній керівник, директор ІТПМ Олександр Шиплюк, ще в серпні минулого року був поміщений у СІЗО “Лефортово” через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Анатолія Маслова. Обох звинувачують у зраді Росії. Маслова зокрема, запідозрили в передачі Китаю даних, пов’язаних із гіперзвуковими технологіями.

Відомо, що Шиплюк і Маслов понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами.

Загалом у Сибірському відділенні РАН кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включно з ексголовою, академіком РАН Олександром Асєєвим. Один із учених – 54-річний Дмитро Колкер помер у московському СІЗО одразу після арешту.

Речник диктатора Путіна Пєсков під час брифінгу 17 травня відмовився коментувати затримання розробників ракет “Кинджал”.

“Працюють російські спеціальні служби, вони виконують свої функції, це дуже серйозне звинувачення”, заявив путініст.

Сам диктатор Путін дуже пишався розробкою “Кинджалів”. Про створення цієї ракети він оголосив 1 березня 2018 року під час послання до Федеральних зборів. Диктатор тоді був переконаний, що “гіперзвуковий ракетний комплекс “Кинджал” “гарантовано долає” не тільки наявні, а й перспективні системи ППО і ПРО”.

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