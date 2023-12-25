Російського пропагандиста, який закликав топити українських дітей, отруїли – він у лікарні

Російського пропагандиста, главу російськомовної дирекції прокремлівського телеканалу RT Антона Красовського ймовірно отруїли, він потрапив до лікарні.

Про це повідомили джерело “Української правди” в розвідці, передає НСН.

Також Красовський сам написав у Телеграм, що він перебуває у лікарні.

“На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями”, написав він.

Джерело УП зазначило, що російський пропагандист отруївся. Хто саме за цим стоїть та інших подробиць співрозмовник видання не навів.

“Погана людина робила погані речі, і от на Різдво йому стало зле”, додало джерело.

Антон Красовський – відомий російський пропагандист, ексдиректор російського телеканалу Russia Today. У травні 2023 року він закликав до геноциду українських дітей за їхні антиросійські погляди. Він заявив, що українських дітей “треба топити та палити”.

А у жовтні минулого року російський пропагандист Антон Красовський в ефірі прокремлівського каналу Russia Today міркував, як треба знищувати українських дітей.

Згодом Служба безпеки повідомила йому підозру.

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