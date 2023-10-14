Росія фінансувала ХАМАС через криптобіржу – The Wall Street Journal

Росія фінансувала ХАМАС напередодні вторгнення в Ізраїль. Палестинські бойовики отримали мільйони доларів через криптобіржу Garantex, яка розташована у Москві.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає НСН.
Видання з посиланням на дані аналітичної компанії Elliptic заявляє, що атака терористів на Ізраїль частково фінансувалася через популярну криптобіржу Garantex, зареєстровану в Москві. Ці гроші були використані для підготовки терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня.
Напередодні вторгнення в Ізраїль, за даними аналітиків, на цифрові гаманці, контрольовані угрупованням “Ісламський джихад”, було здійснено транзакції на суму понад 93 млн доларів.
Аналогічну схему фінансування, стверджують дослідники, використовував і ХАМАС.
Незважаючи на введені проти криптобіржі Garantex Мінфіном США санкції, платформа процвітає. У Мінфіні США підкреслюють, що шукають способи припинити використання Garantex для транскордонних переказів.
Водночас представники криптобіржі, до яких журналісти WSJ звернулися по коментарі, звинувачення на свою адресу відкидають і заявляють про “нетерпимість до відмивання грошей”.
Заснована 2019 року криптобіржа була спочатку зареєстрована в Естонії. Коли ж Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Garantex перенесла свою IT-інфраструктуру в Росію і стала основним каналом для виведення грошових коштів із держави-агресора.
Розмістилася криптобіржа в пафосному московському діловому центрі “Москва-сіті”: офіс Garantex розміщений у вежі “Федерація”, яку вважають “найдорожчим хмарочосом у росії”.
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