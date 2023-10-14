Чи вступить «Хезболла» у війну в Ізраїлі: заява заступника ватажка

Заступник ватажка “Хезболли” Наім Кассем зробив заяву щодо того, чи вступить «Хезболла» у війну в Ізраїлі. Про це пише Reuters, передає НСН.

Наім Кассем заявив, що жодні спроби третіх країн чи міжнародних організацій переконати організацію не втручатись у палестинсько-ізраїльський конфлікт не матимуть жодного ефекту.

Закулісні дзвінки нам з боку великих держав, арабських країн, посланців Організації Об’єднаних Націй, які прямо чи опосередковано закликають нас не втручатися, не матимуть жодного ефекту, – заявив він

За словами Кассема, вступ “Хезболли” у війну станеться, “коли настане відповідний час”.

Ми повністю готові, і коли прийде час для дій, ми це зробимо, – зазначив він.

Як відомо, від початку вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль “Хезболла” уже кілька разів вступало в зіткнення з ізраїльською стороною через кордон з Ліваном.

Ватажок “Хезболли” Саєд Хасан Насралла поки не коментував потенційний розвиток подій. Напередодні, 13 жовтня, він зустрічався з главою МЗС Ірану Хосейном Амірабдоллахіаном для обговорення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Іранський міністр до цього заявляв, що союзники Ірану в регіоні відреагують на “злочини” Ізраїлю проти палестинців, і тоді Тель-Авіву доведеться понести відповідальність за скоєне.

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