Росія готує стратегічний резерв для війни в Україні – Генштаб

Країна-агресорка Росія займається підготовкою стратегічного резерву для війни в Україні.

Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу у середу, 5 липня, передає НСН.

За його словами, противник формує нові військові частини та підрозділи у складі 25 загальновійськової армії центрального військового округу та 40 армійського корпусу південного військового округу.

“Ці сили можуть бути застосовані як стратегічний резерв”, зазначив Громов.

За даними Генштабу, до складу 25 армії будуть входити мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади. До складу 40 армійського корпусу – мотострілецька дивізія та бригада.

“Можливі терміни їх готовності – не раніше початку наступного року. А строки перекидання до кордонів України залежатимуть від рівня готовності до ведення бойових дій”, додав представник Генштабу.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія завершує формування резервної армії, а трохи пізніше буде сформований ще армійський корпус.

У резерви набрано 114 тисяч осіб – за прямим контрактом, плюс до цього ще 52 тисячі – це добровольці.

Раніше повідомлялось, що Росія планує збільшити армію на 350 тисяч осіб – до 1,5 млн. Також планується сформувати три нові військові угруповання на окупованих територіях України.

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