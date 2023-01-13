У рф заговорили про поновлення переговорів з Україною і, як завжди, зі своїми “хотєлками”

У росії знов заговорили про можливість поновлення переговорів з Україною і відразу озвучили нову “хотєлку” – а саме, країна-агресорка була б не проти, якби в процесі не брали участь посередники.

Відповідну заяву зробив директор другого департаменту країн СНД МЗС росії Олексій Поліщук в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству, передає НСН.

Він назвав прямі переговори без посередників “найкращим варіантом”.

“Якщо й коли ці контакти відновляться, то вони, найімовірніше, також будуть прямими. І це було б найкращим варіантом”, сказав росіянин.

Представник російського політичного керівництва пояснив: мовляв, західні посередники “часто переслідують власні цілі та намагаються впливати на перебіг переговорів, діючи не для врегулювання конфлікту, а у власних політичних й економічних інтересах”.

Поліщук нагадав, що до цього російська й українська сторони спілкувалися безпосередньо на майданчиках, “які нам люб’язно надавалися, що ми дуже цінуємо”.

Він має на увазі три зустрічі делегацій після початку повномасштабного вторгнення, що відбулися в лютому-квітні 2022 року в Білорусі й Туреччині.

“Потім практично щоденні контакти здійснювалися по відеозв’язку. Це були прямі переговори з українцями”, сказав російський чиновник.

Джерело: “Обозреватель”

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