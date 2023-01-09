В ОП розповіли, чи будуть переговори з Росією: відео

В Офісі президента України розповіли, чи будуть переговори з Росією. На думку Михайла Подоляка, росіяни не зможуть захопити Київ, якщо підуть у повторний наступ, передає НСН.

«Київ не взяли і не візьмуть. І віддадуть все, що забрали сьогодні. Тому що ця війна сьогодні перейшла за точку, за якою вже не можна домовлятися. Ми вийшли на точку неповернення. І ми або заберемо все, і таким чином забезпечимо безпеку в цілому, або ми програємо – не сьогодні, так завтра, чи післязавтра. Ми не можемо зайти в концепцію 2014 року і сказати, що може бути якесь тимчасове перемир’я, яке дозволить нам щось робити. В перші години вторгнення було розуміння, що ми витримаємо все», розповів радник ОП.

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Він зазначив, що ніхто з влади не виїхав з України. Всі розуміли, що навалу окупантів наша країна витримає.

«Чому звідси ніхто нікуди не поїхав, бо розуміли, що ми не просто витримаємо, що ми зможемо, що після того, як ми витримали першу навалу, можна буде організувати ефективний контрнаступ. Я маю на увазі не конкретну спецоперацію, а контрнаступ по всіх напрямках: і дипломатичному, і внутрішньому, перебудувати економіку зможемо, знайти відповіді на питання – а що ми робитимемо, приміром, з соціальними витратами, з великою кількістю ВПО. Але все це ми вибудували. Економіка не впала повністю, люди отримують виплати, люди хочуть повертатися до країни. Армія ефективна», додав Подоляк.

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