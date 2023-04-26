Які були плани у росії щодо країн Балтії до 2030 року – ЗМІ оприлюднили інформацію

Журналісти дізналися, які плани будувала росія щодо країн Балтії до 2030 року. Як рф збиралася поновити вплив на Литву, Латвію та Естонію.

Про це пише видання Delfi, яке отримало план разом із міжнародним консорціумом журналістів, передає НСН з посиланням на Громадське.

Стало відомо, що у 2021 році Управління президента рф з прикордонного співробітництва підготувало відповідний документ.

Також було розроблено аналогічну стратегію з підкорення Білорусі та взяття під контроль Молдови до 2030 року.

Загалом плани окупантів стосувалися трьох періодів — до 2022, 2025 та 2030 року. Деякі цілі для Литви, Латвії та Естонії співпадали, а деякі — відрізнялися.

У всіх трьох країнах москва планувала застосовувати «м’яку силу», протидіяти мілітаризації, створенню баз НАТО, «дискримінації російськомовного населення», зберігати «спільну історичну пам’ять», радянські пам’ятники і навчання російською мовою, а також вербувати місцевих бізнесменів, обіцяючи їм вихід на російський ринок.

Журналісти кажуть, що загалом росія до 2030 року хотіла підвищити зацікавленість жителів Балтійських країн у кремлівській ідеології, але не сподівалася перетворити ці держави на повноцінних сателітів чи анексувати їх.

Латвія: російська мова – державна до 2030 року

Найбільше планів у кремля було на Латвію. Там росіяни хотіли розширювати мережу своїх прихильників, а також очікували, що до 2030 року країна стане учасницею «політичних союзів» з росією. Кремль сподівався, що російська мова у Латвії стане однією з державних.

Литва: без військових навчань НАТО та російських опозиціонерів у Вільнюсі

У Литві кремль планував розширювати мережу недержавних організацій та знижувати залучення країни до діяльності НАТО. Наприклад, росіяни хотіли не допустити, щоб до 2025 року у Литві розмістили системи ППО та ПРО, інтегровані у систему НАТО.

Естонія: підтримка євроскептиків та боротьба з фінно-угорським «сепаратизмом»

А ось в Естонії однією з основних цілей кремля було «формування позитивного образу рф з метою ослаблення русофобських настроїв та зміцнення євроскептичних поглядів». Росіяни планували, що до 2025 року в Естонії з’являться настрої проти НАТО, а до 2030 року країну хотіли залучити до «співпраці в інтересах росії та Євразійського економічного союзу».

Також кремль планував протидіяти «зусиллям естонської сторони» щодо «розвитку сепаратизму» серед представників фіно-угорських народів, які проживають у рф.

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