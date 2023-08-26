Перші в історії фото південного полюса Місяця показав індійський супутник “Чандраян-3”

Індійський супутник “Чандраян-3” надіслав перші в історії знімки південного полюса Місяця.

Індійська місячна місія показала перші в історії фотографії, зроблені поблизу південного полюса Місяця. Фотографії опубліковані в Twitter Індійського космічного агентства (ISRO), передає НСН.

Посадковий модуль надіслав на Землю серію з чотирьох фото, знятих під час наближення до посадки на Місяць, а також окреме фото, зняте після посадки.

Ця посадка зробила Індію четвертою країною в історії, яка успішно посадила космічний корабель на поверхню Місяця – після США, колишнього Радянського Союзу та Китаю. “Чандраян-3” також є першим космічним апаратом в історії, який приземлився біля південного полюса Місяця, області, яка зараз привертає увагу вчених і космічних агентств з усього світу.

Вчені вважають, що постійно затінені полярні кратери містять водяний лід, що є у скелях. Його можна видобути та використовувати для підтримки постійної присутності людини на супутнику Землі. Крім того, місячні кратери можуть бути використані для створення телескопів наступного покоління, які дозволять астрономам бачити далі, ніж вони можуть сьогодні.

Невеликий місяцехід під назвою Pragyan, який прибув на борту “Чандраян-3”, незабаром розгорнеться та почне дослідження регіону.

“Чандраян-3” був другою спробою Індії здійснити посадку біля південного полюса Місяця. Перша спроба країни приземлитися на Місяць у вересні 2019 року зазнала невдачі, коли посадковий модуль “Чандраян-2” врізався в Місяць через програмний збій.

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