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В рф арештували підлітка за підпал бомбардувальника у Челябінську (відео)

Журналіст
В рф арештували підлітка за підпал бомбардувальника у Челябінську (відео)

В рф арештували підлітка за підпал бомбардувальника у Челябінську. 16-річного юнака з Дагестану обвинуватили в замаху на диверсію на об’єкті Збройних сил росії.

Про це повідомляє НСН з посиланням на російське видання Meduza.

За версією слідства, підліток, ім’я якого не називають, спробував підпалити бомбардувальник на челябінському військовому аеродромі “Шагол”.

Співробітники фсб нібито затримали обвинуваченого 5 січня. У спецслужбі тоді заявили, що підліток причетний до спроби вчинення диверсії за завданням спецслужб України.

Під час затримання у нього вилучили “засоби зв’язку і носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами”, стверджували у фсб.

Телеграм-канал “Осторожно, новости” опублікував відео з затриманим.

Нагадаємо, що Головне управляння розвідки України підтвердило, що в ніч на 4 січня на аеродромі “Шагол” у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Зауважимо, що “Шагол” – це військовий аеродром в поблизу російського міста Челябінськ. На аеродромі базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС рф.

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