У США чоловік намагався перетнути Атлантичний океан в саморобному «колесі для хом’яка»

У США берегова охорона затримала чоловіка, який намагався перетнути Атлантичний океан на гідрокапсулі, схожій на колесо для хом’яка.

Про це повідомляє BBC, передає НСН.

Резу Белучі перехопили приблизно в 110 км від острова Тайбі, що в штаті Джорджія, ще 26 серпня. Як виявилося, чоловік прямував до Лондона.

З огляду на вид плавзасобу, який обрав чоловік, берегова охорона визнала його рейс «явно небезпечним».

Однак 44-річний чоловік відмовлявся покинути свій плавальний засіб протягом трьох днів і навіть погрожував вбити себе. А ще стверджував, нібито у нього на борту — бомба. Коли він зрештою здався і покинув своє судно, чоловіка доставили на базу берегової охорони в Маямі.

Імпровізований плавзасіб, який використовував чоловік, має форму колеса з веслами, які дозволяють просуватися вперед, коли колесо обертається.

Тепер чоловікові висувають федеральні звинувачення у перешкоджанні посадці на борт і порушенні наказу капітана порту. Але це вже не перше затримання Белучі за такі дії.

Белучі — іранський спортсмен і активіст, який проживає в США. Він уже тричі намагався подолати великі відстані від східного узбережжя США на самохідному плавзасобі, схожому на колесо для хом’яка, який він називає гідрокапсулою або бульбашкою.

У 2014 році його довелося рятувати з подібної штуковини в штаті Флорида, звідки він родом. А через два роки Белучі знову довелося рятувати поблизу Палм-Біч. У 2021 році його затримали після чергового порятунку, коли чоловік намагався доплисти з Флориди до Нью-Йорка.

Раніше в інтерв’ю Балучі пояснював свої подорожі тим, що в такий спосіб прагне зібрати гроші на різні цілі, зокрема для бездомних і берегової охорони.

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