Що носять у валізах за путіним? Видання Reuters писало, що президент країни-агресорки з’явився у Пекіні в оточенні офіцерів, які несли за ним так званий ядерний портфель.

Як передає НСН, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Еспресо запевнив, що у погрозах використання ядерної зброї рф нічого нового немає, Україна не має підстав додатково переживати.

“За путіним різні валізи носять, не тільки ядерні. І це, напевно, не тому, що він такий сміливий, – прокоментував Юсов. – Україна в цьому контексті не має підстав додатково переживати, бо вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист рф та її нацистський уряд могли використати, вже використано”.

Оскільки путін “давно “перегнув палицю” з ядерним шантажем”, його вплив “набагато менший, ніж він розраховує”, додав представник української розвідки.

“Ядерна зброя по всьому світу – це зброя стримування. Тобто вона працює саме як елемент не застосування, а елемент стримування від зовнішніх загроз. Спроби росії та її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу… Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але й вестися на такий дешевий пропагандистський шантаж і гру теж не буде, я впевнений”, резюмував Юсов.

Поїздка путіна до Китаю у жовтні 2023 року для участі в міжнародному форумі “Один пояс – один шлях” – перший візит російського президента за межі країн колишнього СРСР відтоді, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за обвинуваченням у незаконній депортації дітей з окупованих районів України. 12 жовтня путін відвідував Киргизстан, той візит став першим його виїздом за кордони росії від моменту видання ордера Гаагою.

Довідка. “Ядерна валіза путіна” – це портативний абонентський термінал (“Чегет”) автоматизованої системи управління стратегічними ядерними силами “Казбек”.

По суті, “Чегет” є телефонним апаратом з конференц-зв’язком, за допомогою якого інформація передається не голосом, а за допомогою спеціальних шифр-символів. Вважається, що голова Генштабу і міністр оборони рф також мають такі термінали.

Російську “ядерну валізу” традиційно носить морський офіцер, він постійно перебуває з президентом, хоча рідко потрапляє на камеру.

Читайте ще: Треш-вісті з боліт 19 жовтня: проблеми з презервативами на росії, побили біженку з Конго в магазині, Лавров в Пхеньяні