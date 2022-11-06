Мобілізовані в Росії почали прозрівати. Якщо спочатку їм обіцяли великі одноразові виплати, а згодом і стабільну високу зарплату, то реальність виявилася зовсім іншою. У військових навчальних центрах уже почалися бунти, а “мобики” почали відмовлятися вирушати до України.

Про це в своєму матеріалі пише «Обозреватель», передає NNS.

Смертникові гроші не потрібні

Регіональними виплатами до РФ намагалися “стимулювати” проблемну мобілізацію. Щоправда, президент РФ Володимир Путін переклав цей вантаж на місцеві бюджети, а губернатори взяли під козирок. Але одна справа пообіцяти, а зовсім іншу – виконати.

Станом на сьогоднішній день мобілізовані в армію країни-окупанта з Кіровської, Курганської, Нижегородської, Брянської, Пензенської, Ульянівської областей, а також із кількох республік – Мордовії. Татарстану, Чувашії та Чечні не отримали за відправку на злочинну війну ні копійки.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков озвучив геніальну причину повної відсутності в регіоні матеріальної підтримки мобілізованих — вважає безглуздим платити тим, хто не має змоги нічого купити на ці гроші, оскільки вони… знаходяться на фронті.

Також губернатор аргументував своє рішення відмовитися від одноразових виплат мобілізованим тим, що навіть “рідні нічого не можуть привезти” тим, хто перебуває у зоні бойових дій. Воно й зрозуміло: в Україну потрапити можна лише військовослужбовцем-окупантом, а потенційному смертнику навіщо гроші?

Бунт на кораблі – мобілізовані в Росії почали прозрівати

Справжній скандал спалахнув у навчальному центрі російської армії в Ульяновську, де понад дві тисячі мобілізованих із Чувашії влаштували справжній бунт. Кількість підписів під колективним листом до голови регіону зростає з кожним днем.

Військовослужбовці рф напередодні відправки в Україну вимагали від губернатора Олега Ніколаєва виплатити їм 400 мільйонів рублів, які, за його словами, виділено із резервного фонду республіки.

Ці кошти пообіцяв глава республіки 1 листопада, а вже наступного дня міністр фінансів заявив про те, що таких грошей регіон не має — лише 130 млн, проте цього не вистачає навіть на одноразову “допомогу” по 50 тисяч рублів.

Самі ж чуваші кажуть, що у військкоматі їм обіцяли дати по 300 тисяч. Але, звичайно, ніхто цих грошей так і не побачив. А керівництво військової частини заявило, що “вам ніхто нічого не винен” і “ви не так зрозуміли”.

“Чмобики” стали, як кажуть, бити на сльозу.

“Шановні громадяни Російської Федерації, звертаються до вас мобілізовані військовослужбовці Чуваської Республіки! Ми, ризикуючи власним життям, йдемо на вірну смерть для вашої безпеки та мирного життя! Наша держава відмовляється виплатити нам кошти у розмірі 195 тисяч рублів, які нам обіцяв наш президент Володимир Володимир Путін! Заради чого тоді нам йти воювати за цю державу, залишивши свої сім’ї без підтримки?”, заявили мобілізовані.

Чувашія є одним із найбідніших регіонів РФ, тому багато жителів республіки спокусилися таким “багатством” і обіцяною стабільною зарплатою. А те, що вони вирушають вбивати українців, їх не бентежило. Тільки зараз вони почали відмовлятися їхати в Україну – , правда, поки їм не заплатять.

Як бачимо, ні про яку ідейність і готовність воювати за Росію тут не йдеться – це наймення чистої води. Тепер же невдахи окупанти прямо заявляють: “Нас просто на**алі!”

Протести мобілізованих в Ульяновську продовжуються вже кілька днів. Частину бунтівників уже затримала військова поліція, проте ситуацію це не змінило. Тим часом починають нарікати і на інші в/ч, де “чмобикам” також нічого не виплатили.

Схожа ситуація і з військовослужбовцями країни-окупанта, які вже перебувають в Україні. Багатьом з них на картки приходять копійки, а сім’ям загиблих не видають навіть “гробові”.

Путін пішов на новий обман

Намагаючись погасити протестну хвилю, що зароджується, кремлівський диктатор 2 листопада 2022 р. видав указ, яким пообіцяв разово виплатити ще по 195 тисяч рублів (близько 115 тис. грн.) – це стосується мобілізованих і контрактників російської армії.

Ось тільки тут є нюанс: виплата світить лише тим, хто уклав контракт безпосередньо під час проведення “СВО”, та ще й на строк не менше року. А переважна більшість підписувала шестимісячну. Отже, розраховувати на ці гроші їм тепер не доводиться.

Цей указ Путіна вже викликав багато гнівних коментарів у соціальних мережах. Росіяни розлютилися такою “несправедливістю” і назвали “подачкою собакам”, а також “суцільним обманом”.

Виплати мобілізованим у Росії та їхнім сім’ям, включаючи компенсації у разі поранення чи смерті, за підрахунками фінансових аналітиків за найближчі півроку можуть становити до 3 трлн рублів. У той час як дефіцит російського бюджету в 2023 р. прогнозується ще більше за – 4-4,5 трлн руб. До того ж федеральний бюджет зверстався без урахування витрат на мобілізацію та “підтримку” окупованих територій України.

Тож у РФ виходить все як завжди: грошей немає, але ви тримаєтеся. А скільки росіян зустрінуть свою смерть в Україні, Кремль точно не хвилює – гарматного м’яса поки що достатньо.