Американський мільярдер Ілон Маск виклав знущальний мем, яким висміяв прохання президента Володимира Зеленського про допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.

Образливий допис бізнесмен виклав в соцмережі X, передає НСН.

«Коли минуло п’ять хвилин, а ти ще не попросив допомоги в мільярд доларів», написано на відомому мемі, але з обличчям українського президента, яку опублікував Маск у соцмережі ввечері 2 жовтня.

Реакція мережі на допис Маска

У коментарях під дописом багато користувачів соцмережі не оцінили «гумор» мільярдера і різко засудили Маска за публікацію таких зображень.

Дехто звинуватив власника компаній Tesla і Spacex у підігруванні російській пропаганді та владіміру путіну. Також чимало користувачів закликали і надалі підтримувати Україну.

«Ілоне, ти написав цей мем під час дружньої розмови з путіним по телефону?», – поцікавився український комік Василь Байдак.

«Отже, ти купив соціальну мережу, щоби знущатися над людьми, які помирають через любов до свободи. Візіонер», – прокоментував ще один український комік Антон Тимошенко.

«Переговори з путіним погано впливають на Маска. Як кажуть українці: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Ми знаємо, хто такий путін. Тепер ми знаємо, хто такий Маск”, зазначив український журналіст, публіцист Сергій Руденко.

«Коли ви підтримуєте воєнні злочини, злочини проти людства та геноцид», – прокоментував український активіст, волонтер Сергій Стерненко, додавши фото з Маском.

«Дуже добре, Ілоне! Покажи світові, який ти насправді безсердечний жалюгідний чоловічок», – написав користувач соцмережі X з іменем Borg Fella та додав карикатуру з мільярдером.

«Підтримка України – це найкраща інвестиція в національну безпеку, яку ми коли-небудь робили», – відреагував старший радник Конгресу США Пол Массаро.

«Він бореться з Росією, а ти навіть не наважився битися з Цукербергом, а все одно знущаєшся з нього», – написав ще один Х-користувач.

Ще меми з мережі у відповідь на пост Маска

Зауважимо, що публікація Маска відбулася на тлі гострих дебатів у США навколо виділення чергового траншу допомоги Україні.

Нагадаємо, що 1 жовтня Палата представників США затвердила законопроект про тимчасові витрати федерального уряду на 45 днів, щоб уникнути так званого «шатдауну». Тимчасовий бюджет США було ухвалено без урахування необхідних коштів для допомоги Україні.

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