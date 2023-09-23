США призначили головного контролера за допомогою Україні – що це означає

США призначили головного контролера за допомогою Україні. Ним став генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч. До нової посади він приступить вже 18 жовтня.

Про це повідомляє CNN, передає НСН.

Сторч буде працювати з Державним департаментом та спостерігачами USAID для нагляду за приблизно 113 мільярдами доларів допомоги. Ці кошти були надіслані Україні та іншим країнам з початку повномасштабної війни минулого року.

Команда Сторча також буде представляти щоквартальні звіти Конгресу, щодо ходу надання та використання військової допомоги.

“Призначення головного генерального інспектора допоможе забезпечити підтримку Конгресом оборони України найбільш відповідальним і ефективним способом”, заявив сенатор-республіканець Роджер Вікер.

Так, минулого тижня генеральний інспектор Пентагону створив нову команду в Україні для більш ефективного моніторингу допомоги Києву у сфері безпеки. В організації повідомили, що високопоставлений представник США почав працювати в Україні наприкінці серпня, а додатковий персонал очікується до кінця вересня.

Це стало першим випадком, коли генеральний інспектор оборони матиме представництво в Україні з початку вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Нагадаємо, що Роберт Сторч разом із делегацією США для нагляду за використанням західної допомоги відвідував Україну у січні 2023 року. Посадовець провів зустріч з тодішнім міністром оборони України Олексієм Резніковим, під час якої вони говорили про постачання українській армії озброєння від Вашингтону та про його облік.

Оскільки адміністрація Байдена продовжує надавати мільярди доларів допомоги Україні, деякі члени Конгресу, зокрема республіканці, закликають посилити нагляд, щоб запобігти шахрайству та зловживанням.

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