Хто і коли може знести режим Путіна – прогноз Піонтковського

Через війну в Україні у росіян зростає невдоволення владою. Піонтковський дав прогноз, хто і коли зможе знести режим Путіна.

Після поразки РФ у війні проти України мобілізовані росіяни повернуться додому та знесуть режим Володимира Путіна.

Таку думку висловив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський на каналі Freeдом, передає NNS.

“З 25 мільйонів (заявлений мобілізаційний ресурс РФ – ред.) переважна більшість воювати не хочуть. Усіх, хто хотів – уже поховали. Уникнути мобілізації хотіли усі. Виїхало за одними оцінками 200 тисяч, а максимально сягає 700. Виїхали люди, які мають гроші, закордонні паспорти, професійні навички, що дозволяють працювати за кордоном… А в “мобіки” потрапила “робочо-селянська Росія”… В окраїнних районах Росії, особливо національних околицях — бурятів, тувінців, дагестанців із великим задоволенням мобілізують. І навіть ув’язнених, негромадян Росії, середньоазіатських мігрантів”, — наголосив він.

Політолог провів паралелі з революцією 1917 року в Російській імперії:

“Коли вцілілі “мобіки” повернуться після поразки Росії, як селянські “мобіки” у 1917 році повернулися з гвинтівками до Петрограда, тоді в Росії виникне справжній соціальний вибух і революційна ситуація. Коли їх ще більше поляже в українських полях, і Росія зазнає поразки, “мобіки”, що повернулися, із задоволенням підуть пограбувати Рубльовку. Знайдуться у них чудові лідери і проповідники і із задоволенням розправляться з цією владою”.

На думку Піонтковського, поразка у війні — це єдиний чинник, який “може завдати поразки російській владі”.