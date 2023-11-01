Скільки грошей залишилось у США на допомогу Україні – відповідь Пентагону

Пентагон повідомив, скільки грошей залишилося у США на допомогу Україні.

Сполучені Штати Америки мають трохи більш як 5,4 млрд доларів для надання військової допомоги Україні.

Про це повідомив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає НСН з посиланням на Главком.

Райдер сказав, що у Міноборони все ще є трохи більше ніж $5,4 млрд для допомоги Україні. Зокрема, представник Пентагону наголосив, що фінанси виділяються в межах президентських повноважень.

Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли ракети для Nasams і переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Загальна вартість пакета військової допомоги становить $150 млн.

Зазначимо, що наразі у Сенаті США точаться дискусії щодо підтримки запиту президента Джо Байдена до Конгресу щодо виділення 105 млрд доларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів – Ізраїлю.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що очікує, що очолювана республіканцями палата ухвалить законопроєкт про допомогу Ізраїлю цього тижня, ігноруючи прохання президента Джо Байдена щодо ширшого пакета, який включає допомогу України.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета.

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