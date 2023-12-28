Велика ДТП з автобусами у Туреччині – серед постраждалих є українці (фото, відео)

Велика ДТП з автобусами у Туреччині: вже відомо про 10 загиблих та 61 постраждалу людину, серед постраждалих є дві українки.

Про це повідомляє Anadolu, передає НСН.

Аварія сталася вдосвіта на магістральній автотрасі Otoyol 7 на ділянці у провінції Сакар’я. Всього зіткнулися 7 транспортних засобів, серед яких три автобуси і одна вантажівка. Один з автобусів перевозив людей, які поверталися з похоронної церемонії. Автівки потрапили в ланцюгову аварію на стамбульському напрямку траси з невідомої причини.

На місце аварії прибув головний прокурор Сакарії Осман Кесе. Там працюють правоохоронці, медики, дорожня компанія та інші фахівці.

За попередньою оцінкою, аварія почалася з того, що автомобіль врізався у вантажівку. Згідно з першими висновками, низка людей загинула, коли вони вийшли з машин та були збиті іншим транспортним засобом, що їхав ззаду.

Прокуратура видала ордер на затримання водіїв всіх семи машин, які потрапили в аварію. Шістьох затримали на місці, ще одного доставили в лікарню, затримання планується після надання керманичу медичної допомоги.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі hromadske зазначив, що загрози життю постраждалих українок немає. Вони отримали необхідну медичну допомогу.

Генконсульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє з управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії задля з’ясування всіх обставин аварії.

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