Безпілотники атакували Бєлгородську область, поранено трьох військових рф

Безпілотники атакували Бєлгородську область. За даними ЗМІ, унаслідок атаки поранені троє російських військових.

Як передає НСН, про це пише російський Telegram-канал Astra із посиланням на джерела.

Губернатор Бєлгородської області звітував, що в Бєлгородському районі зафіксували атаки за допомогою двох дронів-камікадзе у селі Журавлівка.

У селах Наумівка та Червоний Хутір із БпЛА випустили по 2 осколкові боєприпаси. Утім, Гладков пише, що в жодному з населених пунктів району постраждалих та руйнувань немає.

Тим часом Astra із посиланням на джерела пише, що унаслідок атаки безпілотника на Бєлгородську область поранено трьох військових рф. Як зазначається, їх шпиталізували з різними пораненнями до центральної районної лікарні в Борисівському районі.

Як пише Astra, поранень військові зазнали внаслідок атаки БпЛА у Бєлгородському районі, за 2 кілометри від села Наумівка.

Гладков також повідомив 25 грудня, що унаслідок мінометного обстрілу Мар’їно Шебекінського міського округу постраждали двоє чоловіків — у них мінно-вибухові травми, уламкові поранення.

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