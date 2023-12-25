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Безпілотники атакували Бєлгородську область, поранено трьох військових рф

Журналіст
Безпілотники атакували Бєлгородську область, поранено трьох військових рф

Безпілотники атакували Бєлгородську область. За даними ЗМІ, унаслідок атаки поранені троє російських військових.

Як передає НСН, про це пише російський Telegram-канал Astra із посиланням на джерела.

Губернатор Бєлгородської області звітував, що в Бєлгородському районі зафіксували атаки за допомогою двох дронів-камікадзе у селі Журавлівка.

У селах Наумівка та Червоний Хутір із БпЛА випустили по 2 осколкові боєприпаси. Утім, Гладков пише, що в жодному з населених пунктів району постраждалих та руйнувань немає.

Тим часом Astra із посиланням на джерела пише, що унаслідок атаки безпілотника на Бєлгородську область поранено трьох військових рф. Як зазначається, їх шпиталізували з різними пораненнями до центральної районної лікарні в Борисівському районі.

Як пише Astra, поранень військові зазнали внаслідок атаки БпЛА у Бєлгородському районі, за 2 кілометри від села Наумівка.

Гладков також повідомив 25 грудня, що унаслідок мінометного обстрілу Мар’їно Шебекінського міського округу постраждали двоє чоловіків — у них мінно-вибухові травми, уламкові поранення.

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