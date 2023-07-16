Розвал армії РФ йде повним ходом: «летять голови» генералів, солдати погрожують бунтом

Розвал армії РФ йде повним ходом. Події, які свідчать про це, відбуваються все частіше, передає НСН.

Генштаб рф “зачищає” офіцерів російської армії після так званого “маршу на Москву”, здійснено ватажком “вагнерівців” Євгеном Пригожиним. Про це в ефірі марафону “Єдині новини” на телеканалі “Ми-Україна розповів офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Зараз у них всередині відбувається після пригожинського бунту своєрідна “чистка”. (Начальник генерального штабу ЗС росії Валерій) Герасимов “зачищає офіцерів. Один із таких офіцерів – це 106-а десантна дивізія ЗС рф, яка зараз працює на Бахмутському напрямку. Її командувача – генерал-майора Володимира Селівестрова відсторонили від командування, – зазначив він

Російські телеграм-канали повідомляють, що військовослужбовці 7 дшд ВДВ записали аудіозвернення до Міноборони. Зокрема, вони виступили на захист свого командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського, якого теж нібито хочуть усунути. Зазначається, що каталізатором цього звернення послужило зняття з посади командира 106 повітряно-десантної дивізії ВДВ генерала Селіверстова.

Крім того, на початку липня усунули від командування 7 десантно-штурмової дивізії генерала Корнєва.

Ми, десантники, попереджаємо, що ми не визнаємо подібних дій у відносинах генерала Теплинського. А у разі найменшої загрози його життю та свободі, ми станемо стіною на захист честі та гідності нашого командувача. Ми налаштовані дуже рішуче. Аж до того, що знімемося з позицій і підемо на допомогу нашому Баті. Ви, ті, що сидять у кабінетах! Десант своїх не кидає! Не робіть фатальних помилок, — заявили у своєму аудіозверненні бійці

Звернення бійців: аудіо

Розвал армії РФ йде йде за класичним сценарієм

Відомий опозиційний блогер Анатолій Несміян каже, що розвал російської армії йде повним ходом. На його думку, це наслідок поразок на фронті.

Розвал армії йде за класичним сценарієм багатотисячолітньої історії людства. Поразка завжди призводить до бродіння, а бродіння – до зростання хаотичних сюжетів. А якщо політичне керівництво як базовий сценарій своїх дій завжди обирає заплющені очі та гру в хованки з проблемами, то розкладання воюючої армії стає питанням часу, причому завжди дуже короткого, – пише Несміян

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що генерал-полковника ЗС РФ Михайла Теплинького призначили командувачем повітряно-десантними військами країни і відповідальним за війну в Україні. А Герасимов залишиться керувати російськими збройними силами як начальник генерального штабу, Про це повідомляли пропагандистські канали.

Нагадаємо, декілька днів тому було оприлюднене скандальне звернення бойового російського генерал-майора Івана Попова, звільненого після скарги на проблеми армії РФ в Україні.

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