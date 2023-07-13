«Сказав, що у рф все погано»: звільнено командувача російської армії, який керував окупантами на Запоріжжі

Звільнено командувача російської армії, який керував окупаційними військами на Півдні України, зокрема на Запоріжжі, Івана Попова. Це сталося після того, як Попов, за його словами, доповів вищому керівництву всю правду про реальну ситуацію у російських військах і на фронті загалом, передає НСН.

Усунуто командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-майора івана попова усунули. Російський воєначальник розповів про реальний стан справ на фронті, через що був звинувачений у “дезінформації”.

Після свого звільнення Іван Попов записав і оприлюднив аудіозвернення, у якому сказав, що у нього був вибір “побоятись і сказати старшому начальству те, що вони хотіли почути, або назвати все своїми іменами та доповісти про проблеми”. За його словами, він обрав другий варіант і розповів про проблеми росіян із контрбатарейною боротьбою, артрозвідкою та про ефективність української артилерії, яка нищить росіян

У зв’язку з цим старші начальники, мабуть, відчули в мені небезпеку якусь і стрімко, за один день, приготували наказ, міністр оборони підписав розпорядження і мене позбулися, — пояснив ситуацію Попов.

Він також розповів, що російська армія несе великі втрати убитими і пораненими.

Звільнено командувача російської армії: звернення Попова

Реакція Стрєлкова та інших “патріотів”: далі буде гірше

Реагуючи на звернення Попова і його усунення, так звані Z-патріоти побоюються, що тепер уже регулярна армія може, за прикладом Пригожина, «піти на Москву».

Відреагував на звернення попова і відомий терорист Стрєлков. Він назвав слова відставленого командувача “майже заколотом” і дуже небезпечним прецедентом.

Звернення відставленого командарма до громадськості – це (у регулярній армії) – нонсенс, скандал, найнебезпечніший прецедент. Майже заколот. Тим більше, що цього разу його створив не якийсь карний злочинець, що волею долі пробився «з бруду в князі», а натуральний кадровий генерал. (І «не з найгірших»). Далі, як справедливо відзначають багато коментаторів – лише заколоти та неконтрольований розпад армії. Від нового «походу на Москву» у виконанні регулярної армії нас відокремлює лише нова велику військова поразка, – написав Стрєлков у своєму Телеграм-каналі 13 липня

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