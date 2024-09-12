Російський наступ на Курщині: які наслідки першого дня – висновки ISW

У свіжому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про наслідки першого дня активних військових дій росіян на Курському напрямку, передають «Новини України – НСН».

Російський наступ на Курщині: які наслідки першого дня

Російські війська можуть мати намір спочатку розділити на частини Збройні сили України, які перебувають в Курській області РФ, а потім розпочати більш організовану і добре оснащену операцію з витіснення ЗСУ.

Такий досить підсумок першої доби ворожого контрнаступу на Курщині дали експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні і РФ.

Вказується, що ворог атакував переважно з заходу – з Глушковського району ротними тактичними групами і захопив кілька населених пунктів. На своїй мапі ISW червоною штриховкою позначив втрачену українцями територію північніше Снагості (північний захід).

А жовтою штриховкою ISW вказав ділянки, які перейшли в сіру зону. На заході вони справді найбільші, однак присутні і на півночі і сході. Загалом, за даними ISW, ворог досягнув значного успіху.

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