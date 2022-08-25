Росія прокоментувала ракетні удари 24 серпня. У Міністрерстві РФ визнали свою причетність до ракетних ударів по теритроії України.

На День Незалежності, 24 серпня країна агресор випустила ракети по Запоріжжю, Хмельницькій області, Дніпру, Миргороду та залізничній станції станції Чаплино. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, у міноборони рф повідомляють про пряме влучення ракети «Іскандер» по військовому ешелону на залізничній станції. А також говорять про знищення військовослужбовців ЗСУ та військової техніки, які нібито прямували на Донбас.

Росіяни стверджують, що в кожному з населених пунктів била по військових цілях. Але насправді вони запускали ракети по цівільній інфраструктурі. Від дій російських окупантів постраждали та загинули мирні українці.

Орки шалено виють через високоточні удари HIMARS, а полковники і генерали йдуть до пекла пачками