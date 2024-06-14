Росія продовжує обстрілювати російські міста – відео обстрілу Сочі

Росія продовжує обстрілювати російські міста, так наприклад вранці 14 жовтня, під обстріл потрапило місто Сочі та його околиці. Місцеві мешканці активно ділилися відео роботи ППО.

На одному з відеороликів було зафіксовано, як російська система ППО випустила ракету, яка влучила по своїй же території. Офіційно Міністерство оборони Росії заявило про знищення двох дронів над Чорним морем.

Місцеві заявляли принаймні про 5–6 випадків “бавовни” біля Адлера. У деяких будинках навіть вимкнулося світло. Інформації про постраждалих наразі немає.

Відео, опубліковане в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter, показує, як ракета ППО спрямовується не в небо, а в бік будинків, що призводить до гучного вибуху.

Автор відео прокоментував це як “бл**ть”. Міноборони Росії повідомило про два збитих безпілотника, хоча місцеві стверджують, що чули принаймні п’ять вибухів у Сочі.

Як російська ППО поцілила не по БпЛА

А вот как работало ПВО в Сочи сегодня pic.twitter.com/0SjqKU4cii — IanMatveev (@ian_matveev) October 14, 2023



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