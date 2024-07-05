Ріші Сунак залишає посаду прем’єра Великобританії: що відомо про результати виборів

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

Вранці 5 липня було оголошено, що Лейбористська партія подолала необхідний для парламентської більшості поріг 326 місць, і лідер лейбористів Кір Стармер стане наступним прем’єр-міністром.

Ріші Сунак залишає посаду прем’єра

Чинний прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вже визнав поразку та привітав Стармера з перемогою.

У свою чергу Кір Стармер заявив про готовність Великобританії до змін.

Причиною поразки Консервативної партії стала економічна криза, яка значною мірою спровокована виходом Великобританії з Євросоюзу, а також загальна невиразність політики та нездатність до прийняття рішень. Нинішній глава уряду Ріші Сунак провалив виборчу кампанію.

Лейбористи отримали владу під гаслом національного відродження. Стармер вже показав, що вміє проводити жорстку політику, коли зміг очистити партію від антисемітизму, що розцвіла за його попередника Джеремі Корбіна. Він також підтримав Ізраїль після нападу ХАМАС 7 жовтня.

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