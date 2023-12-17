«Тепер проблеми будуть» – Путін взявся погрожувати Фінляндії через її вступ до НАТО

Путін взявся погрожувати Фінляндії через її вступ до НАТО. Погрози він озвучив під час участі у програмі Москва. Кремль. Путін”, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Взяли затягли до НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі й територіального характеру, у середині 20 століття давно вирішені. Найдобріші та найсерйозніші були стосунки – сказав російський диктатор

Путін також озвучив погрозу на адресу Фінляндії.

Проблеми не було, тепер будуть. Тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась, – заявив він

При цьому російський диктатор запевнив, що не хоче конфлікту з НАТО. Він сказав, що країни Альянсу нібито самі створюють конфлікт і хочуть “стратегічної поразки” РФ.

З ким у нас якісь проблеми були? Та ні з ким. Це вони (країни НАТО, – ред.) створюють проблеми з нами, потому що не хочуть такого конкурента в образі Росії, – додав Путін

Вступ Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, у квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. До Альянсу також планує приєднатися Швеція, проте поки її членство блокує Туреччина.

Питання про розширення НАТО стало актуальним після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

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