Італія забирає у Словаччини свою ППО: проросійський Фіцо обурений

Італія забирає у Словаччини свою ППО. Проросійський Фіцо, відомий своїми скандальними заявами щодо війни росії проти України, обурився такому рішенню, передає НСН.

Італія виведе зі Словаччини свою систему протиповітряної оборони, яку минулого року передала сюди, аби замінити американську ППО Patriot.

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Aktuality.sk.

Очільник словацького уряду каже, що отримав від Риму повідомлення щодо виведення системи ППО, яку “вони позичили нам на рік, (вона) буде виведена зі Словаччини, тому що вона їм потрібна в іншому місці”.

Проросійський Фіцо обурений

Таке рішення італійського уряду обурило Фіцо. Він питає, а що ж тепер захищатиме АЕС та інші стратегічні цілі в його країні.

По-перше, попередня влада подарувала Україні справну масивну російську систему ППО С-300. Потім у нас тут деякий час були американські Patriot. Вони теж поїхали, а тепер і італійські поїдуть, – заявив він

Зазначається, що в Словаччині 145 італійських солдатів із системою ППО SAMP/T Mamba діють на військовій базі Малацьки-Кучиня в межах передової присутності НАТО.

Нагадаємо, Фіцо відомий своєю проросійською риторикою. Наприклад, він фактично виправдав напад росії на Україну, заявивши, що все почалося у 2014 році через «витівки українських неонацистів».

Крім того, словацький прем’єр висловився проти вступу України до НАТО.

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не збирається підтримувати військову допомогу для України. Він казав, що “краще 10 років домовлятися про мир”.

Нещодавно прем’єр Польщі Тональд Туск звинуватив свого словацького колегу Роберта Фіцо у “проросійській риториці” щодо військової допомоги Україні. Приводом до цього стала заява Фіцо про те, що військова допомога для України “продовжила дворічну війну”.

Так, під час зустрічі Вишеградської четвірки – Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини – у Празі Фіцо заявив, що військова допомога для України “продовжила дворічну війну” і що Європейський Союз замість цього повинен сприяти переговорам про припинення конфлікту.

Вгадай, Роберте, де був би кордон між росією та Україною без нашої допомоги. Я думаю, що це набагато цікавіше питання, – сказав Туск

Також зазначимо, що коли на минулому тижні прем’єр-міністри Словаччини та Угорщини прибули до Праги для участі в саміті “Вишеградської четвірки”, політиків зустріли протестом та критикою за їхню позицію у війні Росії проти України.

Видання Idnes пише, що за маршрутом прямування Роберта Фіцо і Віктора Орбана стояли мітингувальники з плакатами “Фіцо, їдь додому в Росію”, “Фіцо + Орбан – боягузливі поплічники Путіна” та іншими.

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