Польща може повністю закрити кордон з Україною – Туск

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, про можливість тимчасового повного закриття кордону між Польщею та Україною, задля припинення двосторонньої торгівлі. Відповідні переговори тривають із Києвом.

Про це повідомляє Tysol.pl, передає НСН.

Польща може повністю закрити кордон з Україною

“Я не приховую, що ми говоримо з Україною про тимчасове закриття кордону. Я готовий до жорстких рішень щодо кордону, але за погодженням з Україною”, — сказав Туск.

Прем’єр зазначив, що таке рішення буде лише тимчасовим і “взаємно болючим”.

Також очільник уряду Польщі повідомив під час прес-конференції, що закриття кордонів буде основною темою його переговорів з фермерами, які відбудуться у четвер, 29 лютого. Також він нагадав, що Польща має позитивне сальдо торгівлі з Україною.

“Я готовий приймати важкі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб не було непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення”, — сказав Туск.

Туск також додав, що буде говорити про можливі субсидії на зерно та інші заходи, які дозволять якнайшвидше продати польське зерно.

За його словами, держава може допомогти в закупівлі цього зерна, щоб, наприклад, польське зерно було привабливішим за ціною, ніж українське.

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