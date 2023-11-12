Продюсер серіалу Netflix про ЦАХАЛ загинув у боях у Газі, повідомляє НСН з посиланням на обліковий запис серіалу в соціальній мережі Х.

Виконавчий продюсер ізраїльського серіалу про бійців Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) «Фауда» Матан Меїр загинув у боях у секторі Газа.

Ми дуже засмучені тим, що один із членів нашої родини Фауда, Матан Меїр, був убитий під час бойових дій у Газі. Матан був невід’ємною частиною команди, – йдеться у повідомленні

Матан Меїр мав звання сержанта-майора, бився у складі 697-го батальйону 551-ї бригади ЦАХАЛ. Він загинув у бою 10 листопада. За даними порталу Матан Меїр, він отримав поранення під час вибуху поряд з мечеттю в Бейт-Хануні на півночі Гази. Режисерові було 38 років.

Серіал “Фауда” (арабською “хаос”) – ізраїльський телевізійний серіал від Netflix. Він розповідає історію групи бійців таємного контртерористичного підрозділу ЦАХАЛ.

Перший сезон знімали у 2014 році під час чергового загострення палестино-ізраїльського конфлікту в секторі Газа, коли Ізраїль провів операцію «Непорушна скеля».

Ще новини України і світу: У Секторі Гази загинули двоє українських дітей