«Позиція сили»: план Трампа щодо припинення війни в Україні прокоментував Майк Джонсон

За його словами, ексглава Білого дому й кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може зайняти “позицію сили” в питанні припинення війни Росії проти України.

Про це спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон заявив 21 липня в інтерв’ю ABC News, передають “Новини України – НСН”

Який план Трампа щодо припинення війни в Україні

“Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він проєктуватиме силу. Ми підтримуємо мир за допомогою сили”, – заявив він

Джонсон повторив передвиборчі заяви Трампа про те, що під час його президентства “РФ не вдиралася б Україну”, а на Близькому Сході ХАМАС не атакував би Ізраїлю в жовтні 2023 року.

У президента Трампа буде можливість здійснити телефонний дзвінок і висловити погрози й вимоги противникам по всьому світу, на які вони звертають увагу, тому що певною мірою бояться його. У цьому є реальна користь, – додав Джонсон

Нагадаємо: Експрем’єр Британії Борис Джонсон теж розповів про план Трампа щодо закінчення війни в Україні