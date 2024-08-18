Помер Ален Делон – як він виглядав останнім часом (фото)

Алену Делону було 88 років.

Про його смерть повідомило французьке видання BFMTV, посилаючись на агентство AFP, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що троє дітей актора повідомили про його смерть цієї неділі, 18 серпня.

«Ален Фаб’єн, Аннушка, Ентоні, а також (його собака) Лубо з великим сумом повідомляють про відхід свого батька. Він мирно помер у своєму будинку в Душі в оточенні своїх трьох дітей і сім’ї. (…) Його сім’я просить вас поважати його особисте життя в цей надзвичайно болісний момент жалоби», – йдеться в прес-релізі AFЗ

Помер Ален Делон: як він виглядав останнім часом

Близько місяця тому вперше за довгий час у мережі з’явилися свіжі фото Алена Делона. Їх оприлюднила донька знаменитості Аннушка.

Так, у фотоблогу Аннушка поділилася знімком за дозволу 88-річного тата. На зображенні Ален позує з новою стрижкою. Тоді додому до зірки завітав барбер, щоб зробити доглядові процедури й підстригти актору волосся та бороду. Донька казала тоді, що характер тата не змінився – він доглядає за собою та досі вважає себе гарним.

“Бо незважаючи ні на що, як то кажуть “шоу продовжується”. Делон завжди буде Делоном. Завжди має гарний вигляд. Завжди бездоганний. Завжди елегантний. Як гарне вино. Постійно чудовий. На мою думку, фото вийшло чарівним. Він також вважає себе гарним на цьому знімку. Публікую з його дозволу як завжди”, – писала у фотоблозі Аннушка…

А таким Алеан Делона пам’ятають його прихильники…

І таким.

Ален Делон французько-швейцарський актор кіно та театру, кінопродюсер, сценарист і режисер. Ветеран першої індокитайської війни. Вважається не лише зіркою та секс-символом європейського кінематографа, а й «найкрасивішим актором кіно за всю історію».

Народився актор 8 листопада 1935 року.

Найбільшу популярність Ален Делон здобув після фільмів “На яскравому сонці” (1960), “Рокко і його брати” (1960), “Леопард” (1963), “Чорний тюльпан” (1964), номінант на “Золотий глобус” у категорії “Найкращий дебютант”. Володар премії “Сезар” за найкращу чоловічу роль у картині “Наша історія” (1984). Офіцер ордена Почесного легіону.

Ален Делон підтримував Україну

Культовий французький актор Ален Делон активно висловлював свою підтримку Україні.

“Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців”, – говорив артист

А також він заявляв, що якби був молодим, то вступив би до лав ЗСУ.

Ви не заслуговуєте на те, що переживаєте, не заслуговуєте на те, що зараз переживає Україна, що переживає ваш народ. Найбільше на світі ви заслуговуєте, щоб війна закінчилася. Ви нічого не зробили, щоб її спровокувати. Є речі, які я не розумію. Цю війну я не можу прийняти. Якби я був на 50 років молодшим, я вступив би до армії України, – говорив Делон

В у вересні 2022 року він вперше від 2021 року з’явився на публіці, аби підтримати Україну.

Актор тоді відвідав посольство України у Парижі.

Легенда французького кіно напам’ять процитував рядки з “Заповіту” Тараса Григоровича Шевченка. Щоправда, зробив він це французькою мовою.

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