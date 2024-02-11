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Під штаб-квартирою ООН в Газі виявили командний пункт ХАМАС

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Під штаб-квартирою ООН в Газі виявили командний пункт ХАМАС

Під штаб-квартирою ООН в Газі виявили командний пункт ХАМАС. У тунелі завдовжки 700 метрів та глибиною 18 метрів знаходилося офісне приміщення зі сталевими сейфами, комп’ютерні сервери та акумуляторні батареї передає НСН.

Електроенергія туди подавалася зі штаб-квартири ООН, а з командного пункту, за словами військових, керували більшістю боїв.

Ізраїльські військові виявили систему тунелів протяжністю до сотень метрів, яка частково прокладена під будівлею штаб-квартири Агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) в секторі Гази.

Цю інформацію оприлюднило ЦАХАЛ у Телеграмі.

Ізраїльська армія спочатку виявила тунель біля школи БАПОР. За ствердженням, він використовувався військовою розвідкою “Хамасу” і пролягав під штаб-квартирою БАПОР в секторі Газа. Довжина тунелю становила 700 метрів, він був на глибині 18 метрів і був обладнаний вибухонебезпечними дверима. Усередині була виявлена електрична інфраструктура, яка була з’єднана з штаб-квартирою БАПОР. На думку ЦАХАЛ, це свідчить про те, що агентство ООН забезпечувало тунель електроенергією.

Під штаб-квартирою ООН в Газі виявили командний пункт ХАМАС

Після цього ізраїльські силовики провели рейд в самій штаб-квартирі. В ній було знайдено велику кількість зброї, включаючи гвинтівки, боєприпаси, гранати та вибухівку.

Голова БАПОР Філіп Лаззаріні в соціальних мережах заявив, що в агентстві не було відомостей про те, що знаходиться під його будівлею. Він уточнив, що всі працівники офісу припинили роботу в будівлі 12 жовтня минулого року і з того часу там не було жодних появ. Тому БАПОР не може дати коментарі щодо цього виявлення.

“Повідомлення ЗМІ потребують незалежного розслідування, яке неможливо провести в умовах активних бойових дій”, – додав Лаззаріні

Під штаб-квартирою ООН в Газі виявили командний пункт ХАМАС: відео у нашому Телеграмі

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