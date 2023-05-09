Путіну таки вдалося «нашкрябати» декількох іноземних гостей на парад 9 травня – в ISW пояснили, навіщо це Кремлю

Путіну таки вдалося «нашкрябати» декількох іноземних гостей на парад 9 травня у Москві. В ISW пояснили, навіщо це Кремлю, передає НСН.

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін намагається використати парад 9 травня в Москві, щоб продемонструвати вплив Росії в Центральній Азії. Так вважають в Інституті вивчення війни.

Аналітики зазначають, що жоден іноземний лідер не був присутній на святкуванні Дня Перемоги в Москві в 2022 році, а Казахстан, Киргизстан і Узбекистан не проводили парадів, посилаючись на ризик для здоров’я через пандемію коронавірусу.

Цьогоріч президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану беруть участь у параді у Москві 9 травня.

Агентство ТАСС повідомило, що Путін також запросив президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова, але той не підтвердив своєї участі. У ніч на вівторок джерело агентства повідомило, що Бердимухамедов все таки приїде до Москви.

Повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян також прилетіли до Москви для участі у параді.

Пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхнє небажання демонструвати пряму та публічну підтримку війни, незважаючи на спроби Кремля у цьому напрямку, – підкреслюють в ISW

Зазначимо, що парад 9 травня у Москві на даний момент вже почався – відповідні відео публікують російські пропагандистські ЗМІ.

Парад 9 травня у Москві вже розпочався: відео

Перед парадом у столиці рф у вівторок були помічені співробітники Росгвардії з антидроновою зброєю.

Нагадаємо, у багатьох регіонах Росії скасували паради до Дня перемоги через побоювання виявів невдоволення війною проти України. А у Бєлгороді скасували усі святкові заходи.

Також скасовано традиційну ходу “Безсмертного полку”, під час якої вулицями носять фото загиблих ветеранів Другої світової війни.

Раніше у британській розвідці зауважували, що повідомлення про скасування парадів ризикує викликати дедалі більше неспокою у багатьох росіян, демонструючи їм погано керовану та провальну кампанію в Україні, адже вшановування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат окупаційних російських військ, які Кремль намагається приховати.

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