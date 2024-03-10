Папа і білий прапор: що сказав Папа Римський дослівно, і пояснення Ватикану

«Папа і білий прапор» – ця тема вже добу жваво обговорюється у мережах. Чергова заява понтифіка викликала обурення у українців. Що сказав Папа Римський дослівно і як Ватикан пояснює його заяву, читайте нижче в матеріалі НСН.

Що сказав Папа Римський дослівно

Зазначимо, що слова про білий прапор прозвучали в ході інтерв’ю, яке журналіст Лоренцо Бучелла брав у понтифіка. І саме кореспондент першим сказав цю фразу, попросивши Папу прокоментувати її. Дослівний переклад розмови, оприлюдненої директором прес-служби понтифіка Маттео Бруні, публікує українська журналістка Тетяна Висоцька.

Запитання журналіста звучало так:

Дехто в Україні закликає мати відвагу здатися, виставити білий прапор. Але інші кажуть, що це легітимізує право сильнішого. Що Ви про це думаєте?

Відповідь Папи Франциська:

Це одне з тлумачень. Але я вважаю, що найсильнішим є той, хто розуміє ситуацію, хто думає про народ, хто має відвагу підняти білий прапор, розпочати переговори. І нині можна вести переговори з допомогою міжнародних сил. Слово “переговори“ містить у собі відвагу. Коли бачиш, що зазнаєш поразки, що все йде не так, як має йти, слід мати відвагу розпочати переговори. Тобі соромно, але скільки смертей ще буде, поки все скінчиться? Вчасно розпочати переговори, знайти якусь країну, яка може бути посередником. Нині, якщо взяти, приміром, війну в Україні, багато хто хоче виступити посередником. Себе запропонувала Туреччина. Та й інші. Не соромтеся розпочинати переговори, поки становище не стало ще гіршим

Папа і білий прапор – коментар Ватикану

У Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо «білого прапора» України та необхідності мирних переговорів із Росією.

Керівник прес-служби Ватикану Маттео Бруні, як передає Vatican News, підхопив запропонований журналістом образ «білого прапора, щоб позначити припинення воєнних дій, перемир’я, яке повинно бути досягнуто через мужність вести переговори».

Керівник пресслужби також зазначив, що Папа підтвердив свою «глибоку прихильність» до українського народу та закликав усі сторони «створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого та міцного миру».

Він додав, що в цьому ж інтерв’ю понтифік зазначив: «Переговори ніколи не є капітуляцією».

Ще новини України і світу: “Не впорались з емоціями”: у Польщі вибачились перед Україною за висипане зерно