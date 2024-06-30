ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій РФ геноцидом українського народу

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу і необхідністю деколонізації РФ.

Про це повідомив член парламентської делегації Павло Фролов, передають «Новини України – НСН».

Дії РФ визнано геноцидом українського народу

У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу, – повідомляє Телеграм-канал Верховної Ради України

Фролов підкреслив, що резолюція визначає деколонізацію РФ “необхідною передумовою для встановлення міцного миру”.

Резолюція, зокрема, закликає 53 країни-учасниці ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи; створити Спецтрибунал для притягнення до відповідальності рф за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, зґвалтувань армії рф та інше.

Сесія ПА ОБСЄ триватиме до 3 липня.

Нагадаємо: Путіна визнано нелегітимним – Спецтрибунал для РФ схвалено: всього три резолюції

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