Путіна визнано нелегітимним – Спецтрибунал для РФ схвалено: всього три резолюції

ПАРЄ ухвалила резолюції про спецтрибунал для РФ та протидію культурному геноциду України. З урахуванням правок запропонованими українською делегацією було схвалено три резолюції.

Парламентська асамблея Ради Європи під час засідання 26 червня схвалила три резолюції. Вони стосуються російської агресії щодо України. Перш ніж голосувати за них, ПАРЄ внесло правки від української сторони.

Про рішення повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева. Також основні моменти прописані на сайті органу. Зазначається, що у них ПАРЄ виклала плани притягнення до відповідальності Володимира Путіна та його генералів за агресію проти України, посилення санкцій проти Росії та протидії її спробам “стирати” українську культурну ідентичність.

“Не може бути миру без відповідальності”, – наголосили парламентарії.

В організації додали, що спецтрибунал наразі є “найкращим можливим варіантом з погляду правової основи та політичної легітимності” для суду над керівництвом РФ за заподіяні злочини. Також Асамблея вкотре закликала до вилучення та передачі державних активів РФ до міжнародного компенсаційного фонду для України. А ще в окремій резолюції прописала шляхи усунення “прогалин та лазівок” у чинних санкціях проти Росії.

Що стосується третьої резолюції, то у ній Асамблея засудила зусилля Росії щодо “стирання” української культурної ідентичності. Зокрема йдеться про “русифікацію” дітей, переписування підручників історії, вилучення архівів та знищення культурної спадщини.

“Це військові злочини та злочини проти людяності”, – заявили парламентарі.

ПАРЄ визнала президента РФ Путіна нелегітимним

У квітні ПАРЄ теж прийняло ряд важливих для України резолюцій. Найголовніше, парламентарі визнали президента РФ Путіна нелегітимним. Нардепка Євгенія Кравчук від фракції “Слуга народу” висловила захоплення резолюцією, заявивши, що вона стала ще одним могутнім документом, що підтримує Україну та засуджує агресію Путіна.

Також ПАРЄ визнало РПЦ інструментом російського впливу та пропаганди. А ще в Асамблеї визнали легітимними українські удари по нафтопереробних заводах РФ. Тобто українцям фактично дозволили знищувати нафтове серце Росії доти, поки заводів не залишиться.

Нагадаємо, що ще у січні ПАРЄ ухвалила нову важливу резолюцію щодо війни в Україні, яка в першу чергу стосується маленьких українців. Вона закликає визнати депортацію українських дітей Росією актом геноциду.

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