Перша леді України Олена Зеленська публічно підтримала Кейт Міддлтон. У неї діагностували рак.

Слова підтримки Зеленська написала у своєму Інстаграм передає НСН.

Як відомо, стосункиОлени Зеленської та принцеси Уельської є досить теплими. Олена побажала їй якнайшвидшого одужання.

Своє звернення перша леді оприлюднила у stories. Вона підкреслила, що увесь британський народ і безпосередньо королівська родина стали дуже близькими для України після повномасштабного вторгнення, оскільки вони підтримують нас та готові допомагати.

Олена Зеленська публічно підтримала Кейт Міддлтон

«Я віддаю шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина й народ Великої Британії стали дуже близькими народу України. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного й швидкого одужання», написала перша леді держави.

Ще новини України: Загальна мобілізація – кого можуть призвати на службу у березні 2024 року