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Тег:
ВійнаРосія

Офіційно: уражено ще один стратегічний об’єкт російських окупантів

Автор -
Журналіст
Офіційно: уражено ще один стратегічний об’єкт російських окупантів

Злагоджена робота Сил оборони України дає результати. Уражено ще один стратегічний об’єкт російських окупантів.

У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області рф. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння.

Про це офіційно повідомляє вранці 29 серпня Генштаб ЗСУ, передають “Новини України – НСН“.

Уражено ще один стратегічний об’єкт російських окупантів

уражено ще один стратегічний об’єкт російських окупантів

Завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Крім цього, ударів завдано по нафтобазі «Зеніт» в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Запад» у Воронезькій області рф.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення росією збройної агресії проти України. Далі буде… Слава Україні! – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ

Тим часом, росіЗМІ повідомляють, що на нафтобазі «Атлас» у Ростовській області вночі пролунали нові вибухи і пожежа триває. У мережі публікують відео з місця події.

Нагадаємо: ОФІЦІЙНО: на аеродромі «Оленья» був пошкоджений стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3

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