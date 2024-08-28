Дрони атакували ще одну нафтобазу у Ростовській області Росії цієї ночі. У попередньому випадку, на іншій нафтобазі, пожежу не могли загасити більше тижня.

Про нову атаку повідомляють місцеві ЗМІ і Телеграм-канали, а мешканці публікують відео пожежі, що виникла після ударів, передають «Новини України – НСН».

У ніч проти 28 серпня у Ростовській області Росії безпілотники атакували нафтобазу, унаслідок чого там почалася пожежа.

Відомо, що дрони вразили нафтобазу в Кам’янському районі Ростовської області. Після атаки спалахнули декілька цистерн на території підприємства.

Місцеві медіа повідомили, що нафтобаза належить комбінату “Атлас” Управління федеральної агенції державних резервів. Він розташований поблизу міста Кам’янськ-Шахтинський.

Через 5 з половиною години губернатор підтвердив пожежу на нафтосховищі в Ростовській області

Василь Голубєв підтвердив інформацію про пожежу на комбінаті Росрезерву ‘Атлас’. Причина – атака українських БПЛА.

«Постраждалих немає. У гасінні задіяні сили екстреного реагування. Загрози розповсюдження вогню на житлові будинки немає», — повідомив Голубєв

Вперше про атаку безпілотників на область Голубєв повідомив ще вранці – за його даними, наліт БПЛА стався близько 3 години ночі. Після цього спалахнуло нафтосховище «Атлас», проте Голубєв розповів про пожежу лише о 8:40 ранку.

Що відомо про цю нафтобазу

З моменту початку роботи комбінат ‘Атлас’ спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, повідомляли місцеві ЗМІ. Також комбінат відпускає нафтопродукти російської армії, стверджують журналісти.

«У серпні 2020 року на базі комбінату пройшли спільні навчання Міноборони та Росрезерву у рамках навчань «Кавказ-2020». У показових навчаннях з постачання нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовувалися три способи – автомобільний, залізничний та трубопровідний», — йдеться у публікації газети «Земля» у 2023 році.

Нафтобаза Атлас Росрезерву в Ростовській області вже зазнавала атаки в ніч проти 3 серпня. Тоді БПЛА потрапила в одну цистерну, почалася пожежа, яку вдалося ліквідувати. Сьогодні атака повторилася.

Дрони атакували ще одну нафтобазу у Ростовській області: відео

Нагадаємо, з 18 серпня горіла інша нафтобаза у Ростовській області. Пожежу на могли загасити понад тиждень.

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