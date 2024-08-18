У Ростовській області після атаки дронів палає нафтобаза (відео)

У Ростовській області після атаки палає нафтобаза. У мережі публікують відповідні відео. Атаку підтвердив губернатор.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про це.

У Ростовській області РФ 18 серпня внаслідок атаки безпілотників загорілося дизельне пальне на промисловій базі. Про це заявив у Телеграмі губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За словами посадовця, на заході регіону ППО цієї ночі нібито “відбили атаку БПЛА літакового типу”. Пізніше Голубев написав про ще одну “відбиту атаку” дронів, тепер уже на південному сході Ростовської області.

Але відбивали знову нафтобазою.

Унаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпального. До гасіння залучили підрозділи пожежників. Попередньо через повітряну атаку в Пролетарську ніхто не постраждав, – заявив губернатор

Станом на ранок 18 серпня вогонь ще гасили, зокрема за допомогою пожежного поїзда.

Телеграм-канал Это Ростов пише, що атакували підприємство “Кавказ” у Пролетарську, яке належить до Росрезерву. За словами очевидців, усього було п’ять дронів.

Shot і Mash називають підприємство нафтобазою.

У Ростовській області палає нафтобаза: відео

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

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