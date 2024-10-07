«Обухов» захлинувся через загадкову появу отвору у газоході: ГУР вивело з ладу тральщик Балтійського флоту РФ

Про це повідомляють у розвідці сьогодні, 7 жовтня, передають «Новини України – НСН».

Корабель, який базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень ― через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: «обухов» захлинувся, – йдеться у повідомленні

Тут кажуть, що тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою ― пошкоджений двигун М-503 доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний.

Цікаво, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург, – додають у ГУР

«Обухов» ― вже другий знешкоджений корабель Балтійського флоту ЗС РФ за останні півроку.

У ГУР нагадують, що у квітні 2024-го внаслідок операції ГУР МО України «Рибалка» було виведено з ладу ракетний катер «Сєрпухов»

Тральщик «Обухов» виведено з ладу: відео

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